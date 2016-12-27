Захарова уличила Обаму в намерении усложнить Трампу отношения с РФ

Администрация действующего президента Барака Обамы пытается усложнить будущему главе государства Дональду Трампу работу в сфере отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, свидетельством тому может служить принятый закон о военных расходах США на будущий год. Захарова отметила, что документ наполнен инструкциями по антироссийскому курсу, передает агентство «Экономика сегодня».

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что Трамп и его администрация будут действовать мудрее, нежели нынешнее руководство США, добавила Захарова.