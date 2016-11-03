Захарова уличила бывшего генсека НАТО в рабском заискивании перед США

Комментируя высказывание бывшего генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмуссена о том, что Соединенные Штаты должны выступать в роли «мирового жандарма», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое высказывание мог позволить себе только человек, страдающий рабской зависимостью от США.

«Как далеки эти люди, мечтающие о мировой жандармерии, от демократии. Не уверенна, что они в принципе о ней знают», - цитирует «Российская газета» запись, сделанную Захаровой в социальной сети Facebook.

Ранее Расмуссен в интервью американскому телеканалу Sky News заявил, что новый президент Соединенных Штатов должен вести политику вмешательства во все международные конфликты, выполняя роль мирового жандарма, поскольку мировое сообщество нуждается в глобальном лидерстве США.

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Места: Россия, США
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