Захарова сообщила о задержании у берегов Бенина судна с россиянами на борту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о задержании греческого судна у берегов Бенина, на борту которого могут находиться граждане России.
По ее словам, которые приводит RT, 29 ноября было захвачено греческое судно, шедшее под панамским флагом. На борту могут находиться 18 граждан России и два гражданина Украины.
Захарова подчеркнула, что прояснением ситуации занимаются посольство России в Бенине и другие российские компетентные ведомства.
Республика Бенин - государство в Западной Африке, имеющее выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.
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