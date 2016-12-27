Захарова не считает сюрпризом пленение в Алеппо инструкторов НАТО

Российская сторона неоднократно указывала, что отрядами так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии руководят иностранные «советники», и то, что несколько десятков инструкторов НАТО попали в плен во время операции по освобождению Алеппо, для Москвы не является сюрпризом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам главы департамента информации и печати министерства, она не располагает точной информацией о количестве взятых в плен наемников из стран НАТО, однако «наличие огромного количества наемников, которые выдавали себя за борцов за некую демократию в Сирии, а на самом деле являлись гражданами совершенно иных государств и исповедовали совершенно иную идеологию, которая не имела никакого отношения к сирийской демократии, - это вообще никакой не секрет».

- И вооруженная оппозиция, и умеренные - многие из них были ведомы теми самыми наемниками - инструкторами, заброшенными в Сирию, огромным количеством иностранцев, которые там формировали соответствующую повестку, отнюдь не мирную. Работа по внедрению людей под видом сирийской оппозиции велась активнейшим образом, - цитирует Захарову ТАСС.

В этой связи дипломат напомнила об операции под девизом «обучи и оснасти», в ходе которой западные инструкторы тренировали представителей сирийской оппозиции. Чем закончилась эта операция, сколько рекрутов там обучили и оснастили, куда все эти люди делись и кем они стали - никому не известно. Но зато Сирию буквально заполонили «террористы всех мастей из всех регионов», - констатировала Захарова.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что Запад не случайно поднял такой шум вокруг операции в Алеппо, а потому, что в рядах «защитников» города находилось несколько сот «инструкторов», в том числе из США и Великобритании.

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Теги:
Организации: МИД, НАТО
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