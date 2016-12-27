Захарова считает риторику Джонсона «антикварной» и советует «сменить вокабуляр»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает высказывания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона по сирийской тематике «антикварными» и лишенными понимания, что на самом деле происходит в Сирии.

- Я прекрасно понимаю, что Борис Джонсон не является профессиональным дипломатом, но не до такой же степени, — цитирует Захарову РИА «Новости».

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, Джонсон продолжает твердить на каждом шагу, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку, хотя подавляющее большинство дипломатов давно уже «сменили пластинку».

- Я не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что Асад должен уйти. Об этом, кстати говоря, продолжают говорить, если Борис Джонсон не знает, только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Его коллеги уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему, — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила недавнее заявление Джонсона о том, что представители ООН до сих пор не могут попасть в Алеппо. По словам Захаровой, на данный момент в городе находится более ста представителей ООН, из них более трех десятков - в восточном Алеппо, и странно, что глава МИД Соединенного Королевства об этом не знает или делает вид, что не знает.

Борис Джонсон - бывший мэр Лондона, он получил назначение на пост министра иностранных дел после назначения главой правительства Терезы Мэй, несмотря на то что не имеет дипломатического образования и опыта работы в дипломатическом корпусе.

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