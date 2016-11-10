Захарова считает извинения Анкары за сбитый российский Су-24 признанием вины
Анкара проанализировала ситуацию со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 и признала свою неправоту, потому и принесла свои извинения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- С нашей стороны ситуация была проанализирована сразу. Если бы этого не было, то нами не были бы предприняты столь серьезные шаги на основе глубокого и серьезного анализа, - цитирует Захарову ТАСС.
По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, турецкие власти также проанализировали инцидент.
- Доказательством этому служат извинения, принесенные российской стороне, - подчеркнула Захарова.
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