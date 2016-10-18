Захарова считает итогом выборов в Черногории отсутствие единства по членству в НАТО

Состоявшиеся 16 октября в Черногории парламентские выборы стали ярким свидетельством того, что общественность этой страны не пришла к единству в вопросе о перспективах вступления в блок НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- В целом результаты прошедших 16 октября парламентских выборов вновь продемонстрировали глубокий раскол в черногорском обществе по целому ряду вопросов, прежде всего по внешнеполитическому курсу этой балканской страны, перспективе ее присоединения к НАТО, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, Москва рассчитывает, что новые представители органов законодательной и исполнительной власти Черногории прислушаются к мнению народа о необходимости проведения референдума о членстве в НАТО.

- Рассчитываем, что новые органы законодательной и исполнительной власти прислушаются к мнению народа Черногории: практически половина избирателей отдала свои голоса партиям, выступающим за проведение референдума на эту тему, - подчеркнула Захарова.

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Теги:
Организации: МИД, НАТО
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