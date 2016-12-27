Захарова считает 2016 год потерянным для урегулирования конфликта в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки прорыва Вооруженных сил Украины в районе Дебальцево свидетельствуют о том, что партия войны на Украине не собирается сдавать своих позиций.

- Судя по последним событиям на юго-востоке, где на прошедшей неделе произошли ожесточенные боестолкновения под Дебальцевом, украинская партия войны вновь пытается взять верх. Попытка эта основывается на отвлечении внимания жителей страны от волнующих их проблем, - цитирует Захарову ТАСС.

По мнению главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, «уходящий год оказался фактически потерянным с точки зрения урегулирования кризиса на Украине».

- Ответственность за это во многом несут ее власти, которые на словах не перестают говорить о консолидации общества, объединении страны, а на деле ничего не предпринимают для преодоления существующего раскола и отказываются от диалога со своими гражданами. Речь идет, конечно, о Донбассе, - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает действия Киева безнравственными и безответственными.

- У нас в стране украинская власть уже никого не удивляет. Она перестала удивлять и многих за рубежом - речь идет об отрезвлении политиков и в Европе, и в США, - сказала Захарова.

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