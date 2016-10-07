Захарова рекомендовала США обратить внимание на ситуацию в афганском Кундузе

Соединенным Штатам необходимо обратить самое пристальное внимание не только на сирийский Алеппо, но и на тяжелую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в афганском Кундузе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В результате четырехдневных боев в афганском Кундузе резко ухудшилась гуманитарная ситуация. Жители 300-тысячного города уже несколько дней лишены доступа к продуктам питания, воде, электричеству. Единственный в городе госпиталь прекратил работу. Идут ожесточенные уличные бои, много жертв среди мирного населения, дома и объекты гражданской инфраструктуры постоянно подвергаются ударам со стороны поддерживаемых США афганских силовиков и противостоящих им талибов. Бежать некуда - город окружен», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой на своей странице в социальной сети Facebook.

«И ведь ни Госдеп, ни Белый дом никаких «озабоченностей» по этому поводу не высказывают, - обратила внимание Захарова. - Заняты гуманитарной ситуацией в Алеппо (ориентировочно 250 тысяч жителей). А почему? Почему бы не прокомментировать ситуацию в стране, которая много лет была зоной ответственности Вашингтона, строившего там демократию? Никаких призывов остановить насилие, создать гуманитарные коридоры, доставать медикаменты».

«Интереса ноль. Видимо, опять все дело в России, которой там нет», - заключила директор департамента информации и печати МИД РФ.

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Места: Россия
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