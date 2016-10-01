Захарова рассказала о «стыде» в качестве самого мощного оружия против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании о том, что из-за своей позиции по Сирии Россия лишится симпатии во всем мире. Стыд, по мнению политика, - самое мощное оружие против России.

«Беспощадный Борис Джонсон. Просто порвал всех с утра. Представляю: — Сергей Викторович, беда. У британцев против нас новое оружие появилось — стыд. В Сколково пока ничего такого не изобрели. — Сергей Кужугетович, попробуйте давать солдатам коктейль из формотерола, триамцинолона, преднизола и преднизолона. Комплексное средство помогает избавиться от стыда и нарастить мышечную массу. Испробовано на американских теннисистках», - цитирует RT запись, сделанную Захаровой на странице в Фейсбуке.

Ранее Джонсон заявил, что Лондон и Вашингтон рассматривают различные рычаги воздействия на Россию, в том числе бойкот чемпионата мира по футболу, который должен пройти в РФ летом 2018 года.

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