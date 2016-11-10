Захарова рассказала о регулярных отменах Госдепом США переговорах с Лавровым

В последние перед президентскими выборами дни Государственный департамент США неоднократно присылал запросы на телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а потом сам же Госдеп эти запросы отменял. Об этом рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

- Не по нашей вине телефонные разговоры вас больше не радуют. Инициативно с ними выходила американская сторона. Действительно, в последние дни были запросы со стороны Госдепа на проведение таких разговоров, и около трех раз они были отменены самими же американцами, - цитирует Захарову ТАСС.

По замечанию главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ телефоны работают исправно.