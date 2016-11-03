Захарова рассказала о признании Крыма российским в дипломатических кулуарах
Западные дипломаты пока еще не в открытую, а в кулуарах признают российскую принадлежность Крыма. Об этом сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Признание Сирией Крыма частью России – констатация очевидного, Крым – российская территория, он живет полноценной жизнью в составе России. Крым испытывает наши общие радости и трудности, - цитирует Захарову ТАСС.
Как отметила глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, даже те западные дипломаты, которые безостановочно критикуют Россию и «делают умопомрачительные заявления, в кулуарах четко признают, что вопрос Крыма де-факто закрыт».
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