Захарова рассказала о признании Крыма российским в дипломатических кулуарах

Западные дипломаты пока еще не в открытую, а в кулуарах признают российскую принадлежность Крыма. Об этом сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Признание Сирией Крыма частью России – констатация очевидного, Крым – российская территория, он живет полноценной жизнью в составе России. Крым испытывает наши общие радости и трудности, - цитирует Захарову ТАСС.

Как отметила глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, даже те западные дипломаты, которые безостановочно критикуют Россию и «делают умопомрачительные заявления, в кулуарах четко признают, что вопрос Крыма де-факто закрыт».