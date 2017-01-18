Захарова рассказала о попытке США завербовать российского дипломата 14 января
За несколько дней до отставки администрации президента Барака Обамы спецслужбы США предприняли очередную попытку завербовать российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- То, что рассказал накануне Сергей Лавров о случаях вербовки российских дипломатов — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января. То есть представляете, команда Обамы вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и, несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты, — цитирует Захарову РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».
По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, «вербовочный подход осуществлялся в Вашингтоне».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. По словам министра, сотрудники американских спецслужб подложили в машину дипломата в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве.
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