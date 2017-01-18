Захарова рассказала о попытке США завербовать российского дипломата 14 января

За несколько дней до отставки администрации президента Барака Обамы спецслужбы США предприняли очередную попытку завербовать российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- То, что рассказал накануне Сергей Лавров о случаях вербовки российских дипломатов — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января. То есть представляете, команда Обамы вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и, несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты, — цитирует Захарову РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, «вербовочный подход осуществлялся в Вашингтоне».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. По словам министра, сотрудники американских спецслужб подложили в машину дипломата в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
Следующая новость Британец заснял на секретной базе США доказательство подготовки к войне с Россией

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО