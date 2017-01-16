Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата американцами

Американские спецслужбы сделали попытку завербовать сотрудника дипмисии РФ в США, когда он покупал дорогостоящее лекарство для бывшего главы российского правительства Евгения Примакова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что все формальности были соблюдены, имелись необходимые справки и рецепты, но при покупке лекарства возникли проблемы – сотрудники спецслужб США отвели дипломата в подвал аптеки и в течение часа пытались его завербовать, запугивая обвинениями в незаконном обороте медикаментов, сообщает РИА «Новости».

Препарат у россиянина изъяли, но деньги при этом не вернули. Разрешило проблему только вмешательство главы Госдепартамента США Джона Керри, лекарство было доставлено в Россию, однако время было упущено.

Позднее российский дипломат был выслан из США.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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