Захарова рассказала о похитившем российский стенд американском дипломате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о похищении американским дипломатом российского стенда, посвященного туристическому потенциалу России.

По словам Захаровой, курьезный инцидент произошел после выставки «Страны великого шелкового пути», проходившей в Вене 29 марта.

Российские дипломаты вместе с Аэрофлотом и туристическим офисом Visit Russia подготовили стенд, посвященный туристическому потенциалу России, который, после окончания мероприятия должны были вывезти. Однако утром 30 марта обнаружилось, что стенд пропал. В ходе поисков выяснилось, что «похитителем» был американский дипломат, присутствовавший на приеме.

По словам Захаровой, организаторы вечера связались с посольством США, где случившееся не подтвердили и не опровергли, но стенд вскоре был возвращен «без важных деталей конструкции». В итоге, российское посольство приняло решение отправить его в подарок американской дипмиссии.

«Может, в Госдепе завелась пятая колонна, которая, дабы не допустить улучшения двусторонних отношений, взялась за наш туристический потенциал уже по-серьезному?» — цитирует «РИА Новости» слова представителя МИД.