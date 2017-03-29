Захарова рассказала об оригинальном признании в любви от тайного поклонника
Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова поделилась с пользователями Facebook фото, присланного «тайным поклонником».
На снимке изображен фрагмент грязного грузового автомобиля, на котором по-английски написано: I love you, bitch («Я люблю тебя, сука»).
«Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня еще не было. Тайный поклонник, спасибо! До слез!», - прокомментировала Захарова фото.
Следующая новость В России возбудили дело по факту убийства Вороненкова
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии