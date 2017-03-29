Захарова рассказала об оригинальном признании в любви от тайного поклонника

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова поделилась с пользователями Facebook фото, присланного «тайным поклонником».

На снимке изображен фрагмент грязного грузового автомобиля, на котором по-английски написано: I love you, bitch («Я люблю тебя, сука»).

«Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня еще не было. Тайный поклонник, спасибо! До слез!», - прокомментировала Захарова фото.