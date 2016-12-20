Захарова рассказала об общении убитого в Анкаре посла РФ с сирийской оппозицией

Посол России в Турции Андрей Карлов, убитый накануне в Анкаре, общался с сирийскими оппозиционерами и налаживал диалог между ними, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, дипломат отлично знал, как террористы формируются, распространяют свои идеи и как сложно наладить политический процесс.

Захарова также отметила, что Карлов был по-настоящему предан делу мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «подлым убийством» и провокацией, направленной на подрыв отношений с Турцией и урегулирования ситуации в Сирии.

Карлов был убит выстрелом в спину на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Убийца прошел в здание, где проводилось мероприятие, предъявив полицейское удостоверение. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию», сообщает «Экономика сегодня».

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