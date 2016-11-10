Захарова рассказала о критическом состоянии гуманитарной ситуации в иракском Мосуле

Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле близка к критической – мирные жители пытаются спастись не только от террористов, но и от постоянных бомбежек со стороны международной коалиции во главе с США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместе с тем глава департамента информации и печати МИД РФ отметила, что непростой остается обстановка и в сирийском Алеппо, где около шести тысяч боевиков пытаются пробиться в направлении захваченных правительственными войсками районов.

- Наиболее острая ситуация в Сирии по-прежнему остается вокруг Алеппо. Атакующие с юго-запада джихадисты не оставляют попыток пробить коридор в направлении восточных кварталов города. По различным оценкам, в операции задействовано до шести тысяч боевиков, оперативно-тактическое руководство которыми через центральную штабную структуру осуществляет «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - запрещенная в РФ террористическая организация), - цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ отметила также тесную координацию «нусровцев» с другими вооруженными формированиями в Хаме и Дамасской области.