Захарова рассказала о критическом состоянии гуманитарной ситуации в иракском Мосуле

Гуманитарная ситуация в иракском Мосуле близка к критической – мирные жители пытаются спастись не только от террористов, но и от постоянных бомбежек со стороны международной коалиции во главе с США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместе с тем глава департамента информации и печати МИД РФ отметила, что непростой остается обстановка и в сирийском Алеппо, где около шести тысяч боевиков пытаются пробиться в направлении захваченных правительственными войсками районов.

- Наиболее острая ситуация в Сирии по-прежнему остается вокруг Алеппо. Атакующие с юго-запада джихадисты не оставляют попыток пробить коридор в направлении восточных кварталов города. По различным оценкам, в операции задействовано до шести тысяч боевиков, оперативно-тактическое руководство которыми через центральную штабную структуру осуществляет «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - запрещенная в РФ террористическая организация), - цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ отметила также тесную координацию «нусровцев» с другими вооруженными формированиями в Хаме и Дамасской области.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Организации: МИД
Следующая новость Критический уровень распространения ВИЧ зафиксирован в 10 регионах России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО