Захарова «раскрыла» сговор западных стран против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнаружила в реакции западных стран на последствия несанкционированных митингов в России признаки согласованной информационной кампании.

Она обратила внимание на то, что внешнеполитические ведомства ряда государств отреагировали на задержания участников акций практически одними и теми же словами. По ее мнению, заявления западных дипломатов, практические копирующие друг друга, могут свидетельствовать о наличии сговора против России.

Захарова также подчеркнула, что полиция не задерживала участников протестных акций безосновательно, передает агентство «Экономика сегодня».