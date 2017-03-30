Захарова «раскрыла» сговор западных стран против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнаружила в реакции западных стран на последствия несанкционированных митингов в России признаки согласованной информационной кампании.
Она обратила внимание на то, что внешнеполитические ведомства ряда государств отреагировали на задержания участников акций практически одними и теми же словами. По ее мнению, заявления западных дипломатов, практические копирующие друг друга, могут свидетельствовать о наличии сговора против России.
Захарова также подчеркнула, что полиция не задерживала участников протестных акций безосновательно, передает агентство «Экономика сегодня».
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