Захарова раскритиковала западные СМИ за освещение теракта в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некачественной работу журналистов западных СМИ, освещавших трагедию в Санкт-Петербурге.

«Мы вынуждены были… звонить в западные средства массовой информации и требовать снять те или иные фотографии, которые просто фальсифицировали информацию, уточнить реальную картину, внести исправления в материалы», - цитирует РИА ФедералПресс выступление Захаровой на церемонии открытия медиапроекта «Это Китай».

В то же время представитель российского внешнеполитического ведомства отметила профессионализм китайских репортеров, освещавших теракт в петербургском метро.