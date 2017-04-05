Захарова раскритиковала западные СМИ за освещение теракта в Петербурге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некачественной работу журналистов западных СМИ, освещавших трагедию в Санкт-Петербурге.
«Мы вынуждены были… звонить в западные средства массовой информации и требовать снять те или иные фотографии, которые просто фальсифицировали информацию, уточнить реальную картину, внести исправления в материалы», - цитирует РИА ФедералПресс выступление Захаровой на церемонии открытия медиапроекта «Это Китай».
В то же время представитель российского внешнеполитического ведомства отметила профессионализм китайских репортеров, освещавших теракт в петербургском метро.
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