Захарова прокомментировала заявление Белого дома по Крыму

Москва свои территории не возвращает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму.

- Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации, — заявила Захарова на брифинге.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы действий по возвращению Крыма Украине. По его словам, позиция Трампа в отношении России останется «жесткой».

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».