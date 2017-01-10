Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переадресовала критику американской актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа к администрации действующего американского главы Барака Обамы.

- А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно… относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и, получая обратный результат - это девиз уходящей команды, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат также отмтила, что «инстинктивное желание унижать кого-то» просто раньше не касалось Мэрил Стрип, так как она не входила в категорию тех, в отношении кого «могущественный человек использовал свое положение для унижения другого».

- Вот она расплата за политику двойных стандартов, - цитирует ТАСС слова Захаровой.