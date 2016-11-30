Захарова прокомментировала слова Эрдогана про Асада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Турции про главу Сирии Башара Асада были сказаны не под запись.

- Мы пытались понять, было ли это сказано, как процитировано. Это была не прямая цитата, пересказ заявленного не под запись. Мы опираемся на публичные заявления, - прокомментировала Захарова заявление Эрдогана.

Она также подчеркнула, что Россия в рамках двусторонних отношений с Турцией исходит из тех договоренностей, которые были достигнуты на официальном уровне и непосредственно с руководством Турции.

Захарова подчеркнула, что только официальные документы являются основополагающими в контексте сирийского урегулирования, и в двусторонних отношений с Анкарой.

- В рамках этих документов нет никаких сомнений в том, что решение сирийского конфликта не имеет никакого другого способа, кроме мирного пути; военного пути решения сирийской ситуации нет, об этом говорят не только документы МГПС, но и резолюции СБ ООН, обязательные для исполнения всеми странами, - приводит ТАСС слова представителя МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава Турции Раджеп Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция начала военную операцию на севере Сирии, чтобы положить конец правлению Асада.

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