Захарова прокомментировала решение Киева по Самойловой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Служба безопасности Украины однобоко применяет принцип «закон один для всех».

«Почему-то сработал этот тезис на территории Украины только в отношении российской певицы. В отношении остальных людей, в том числе украинских граждан, принципиальность проявлять Киев не собирается», - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова назвала ситуацию с запретом на въезд на Украину российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой моментом истины для европейского сообщества – пойдет ли оно на поводу у СБУ или докажет, что Европа с ее базовыми ценностями еще жива.

«Не знаю, кто сейчас в Киеве «за хозяина»: СБУ, Президент, Рада, люди, цементирующие входы в банки. Но кто-то должен сделать первый шаг на пути к осознаю утопичности всего происходящего в это стране», - заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

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