Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала иск агентства Regnum к МИД о признании высказываний представителя ведомства недействительными.

По ее словам, агентство Regnum опубликовало материалы, в которых содержится слово «недогосударство» и утверждение, что «белорусы не являются национальной группой». Именно поэтому был сделан общий вывод, распространяющийся на всех, о том, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», недопустимо.

Представитель МИД подчеркнула, что она никого не обвиняла и не подавала в суд за использование этих слов и выражений, уважая право журналистов даже на очень спорные утверждения.

- Но хочу заявить и о своих личных убеждениях: использование таких слов и выражений, как «недогосударство» или «недонарод» и им подобных, кем бы то ни было в отношении Белоруссии и белорусского народа недопустимо. Любым проявлениям или намёкам на унижение людей, народов или целых государств по национальному признаку — бой. И эти убеждения я готова отстаивать до последнего вздоха!» — приводит RT слова Захаровой.

Пресненский суд Москвы проводит предварительные слушания по иску к МИД РФ о защите чести и достоинства агентства Regnum. Поводом для обращения в суд послужило высказывание Захаровой о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты Regnum Димитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко использовали в своих публикациях слово «недонарод». Представители агентства требуют признать данную информацию не соответствующей действительности.