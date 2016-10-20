Захарова призвала Варшаву перестать «обливать помоями» Москву

Москва готова идти по пути улучшения российско-польских отношений, однако для этого Варшаве необходимо прекратить поток оскорблений в адрес соседнего государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы не заявляем ничего, чтобы было бы оскорбительным, унизительным, не соответствующим действительности в отношении Польши. Разве за прошедшие две-три недели вы слышали какие-нибудь антипольские заявления, которые задевали бы наших польских коллег? – цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, Москва говорит о Варшаве, только когда возникают какие-то конкретные темы, в частности, при решении вопросов о пересечении границы.

- Все, что мы слышим со стороны Польши каждую неделю – это просто какие-то очередные помои в наш адрес. Мы готовы улучшать отношения с Польшей, однако не мы их ухудшали, - подчеркнула Захарова.