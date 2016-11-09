Захарова призвала к трезвости в оценках победы Дональда Трампа на выборах в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США не должна вызывать эйфории в России.

- Мы должны абсолютно трезво понимать, что этот человек будет проводить политику Соединенных Штатов Америки внутри страны и, конечно, за рубежом. Не должно быть никакой бравады. Мы должны строить свою политику, мы должны продвигать свои интересы, мы должны, конечно, заниматься тем, чтобы каким-то образом восстанавливать двусторонние отношения, - цитирует Захарову ТАСС со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства также выразила надежду, что новая администрация Белого дома «будет содействовать выводу отношений двух стран из тупика, в который они были заведены нынешней администрацией».

Захарова считает, что симпатии российского общества к Трампу вызваны тем, что при Бараке Обаме велась широкомасштабная антироссийская пропаганда, которая усилилась во время предвыборной кампании.