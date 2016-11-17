Захарова призвала не игнорировать данные РЛС о крушении Boeing на Украине

Международная следственная группа, занимающаяся выяснением обстоятельств крушения малайзийского Boeing летом 2014 года, обязана учесть данные российских радиолокационных станций. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Россия считает крайне важным принять в расчет данные российских РЛС и учесть их в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов следственной группы. Данные РЛС нельзя проигнорировать, иначе это можно расценить как фактическое преступление против честного и прозрачного расследования, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская сторона передала Нидерландам данные, собранные российскими следователями.