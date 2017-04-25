Захарова призвала ООН бороться с фейковыми новостями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ООН начать борьбу с фейковыми новостями, вред от которых сравним с вирусом.
«Наша делегация вносит предложение о включении в текст резолюций рекомендации департаменту общественной информации начать работу по выработке базовых параметров стратегии борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией», — цитирует Life слова Захаровой.
По ее мнению, возвращение некоторых стран к практике «информационного противоборства по лекалам холодной войны» может привести к серьезному кризису.
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