Официальный представитель МИД России Мария Захарова примерила традиционный болгарский костюм, подаренный ей журналистом из Болгарии Борисом Анзовым.

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова опубликовала фото во время примерки подаренного платья.

«Сегодня на брифинге болгарский журналист Борис Анзов передал мне подарок из Болгарии — национальный костюм, сшитый специально для меня. На фартуке вышито «Мария Захарова», на рукавах — «М.З.». Мерки не снимали, всё делали на глазок. Идея пришла после исполнения калинки. По размеру подошел идеально», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захаровой подарили корзину цветов в виде флага Болгарии и традиционные болгарские костюмы для нее и ее дочки.