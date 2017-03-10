Захарова примерила традиционный болгарский костюм
Официальный представитель МИД России Мария Захарова примерила традиционный болгарский костюм, подаренный ей журналистом из Болгарии Борисом Анзовым.
На своей странице в социальной сети Facebook Захарова опубликовала фото во время примерки подаренного платья.
«Сегодня на брифинге болгарский журналист Борис Анзов передал мне подарок из Болгарии — национальный костюм, сшитый специально для меня. На фартуке вышито «Мария Захарова», на рукавах — «М.З.». Мерки не снимали, всё делали на глазок. Идея пришла после исполнения калинки. По размеру подошел идеально», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Захаровой подарили корзину цветов в виде флага Болгарии и традиционные болгарские костюмы для нее и ее дочки.
Следующая новость Нью-Йорк отказался разглашать причины смерти Чуркина
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии