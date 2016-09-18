Захарова пригласила Пауэр в Сирию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила постпреду США при ООН посетить Сирию. Захарова считает, что в этой поездке Пауэр может узнать значение слова "стыд".
– Понимаю, это не экскурсия по ооновским коридорам для униженных и оскорбленных. Прогулка будет поинтереснее. Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной Вас никто не тронет. Ну если только Ваши же опять "по ошибке" куда- нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое "стыд", – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Пауэр сказала, что Захаровой должно быть стыдно за реакцию на удар по правительственным сирийским войскам. В МИД РФ предположили, что США сотрудничают с террористами. Вчера при атаке на сирийскую армию погибли 62 человека.
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