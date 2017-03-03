Захарова предупредила посла США в Москве об «опасности»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, предупредив посла США в Москве Джона Теффта об «опасности» общения с российскими дипломатами.

- Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Джон Теффт. — Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами, — а вдруг CNN узнает, — пожелала я партнёру доброго утра, — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

В США продолжается скандал в связи с контактами администрации президента Дональда Трампа с представителями России, в частности с послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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Места: Россия
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