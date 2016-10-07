Захарова предрекла отказ России от общения с госсекретарем США Джоном Керри

Громкие заявления госсекретаря США Джона Керри о военных преступлениях, якобы совершенных Россией в Сирии, ставят под сомнение целесообразность дальнейших контактов с политиком. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, россияне скоро проголосуют за прекращение дипломатических контактов с Керри.

«Делая заявления, приравнивающие действия России в Сирии к военным преступлениям, в Госдепе должны понимать, что все может закончиться инициированием россиянами общенационального референдума с одним единственным вопросом: «А не отключить ли в МИДе телефоны?» - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, Керри призвал тщательно расследовать военные преступления России и сирийской армии, наносивших удары по больницам и другим медицинским учреждениям, в результате чего погибло 20 и было ранено более 100 человек.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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