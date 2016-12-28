Захарова предложила руководителям агентства Regnum подать в суд на самих себя

Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова отреагировала на распространенную СМИ информацию о намерении агентства Regnum подать на нее в суд.

«Сегодня мы с удивлением обнаружили информацию о том, что ИА Regnum намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России по защите чести и достоинства, нанесению вреда деловой репутации агентства», — цитирует RT сообщение МИД РФ.

Ранее Regnum сообщило, что намерено подать иск о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства в связи с высказываниями Захаровой на брифинге относительно ситуации с задержанием белорусских граждан, которые сотрудничали в частности с агентством Regnum.

«Я не согласна, что наш посол в Белоруссии Суриков дал невнятный комментарий, он дал как раз развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Ю. Павловца, Д. Алимкина и С. Шептенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, поэтому посол высказал нашу, российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо», - заявила Захарова.

Агентство Regnum отмечает, что слово «недонарод» никогда не употреблялось в материалах агентства, а «недогосударство» употреблялось только в отношении Украины.

Между тем, по словам Захаровой, агентство привело ее цитату не полностью.

«Возможно, руководство агентства Regnum просто запуталось. Так, накануне брифинга в МИД пришло письмо от главного редактора Модеста Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление посла России в Белоруссии Александра Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления. Исходя из последних заявлений редакции REGNUM, может быть, М. А. Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

В начале декабря агентство Regnum сообщило о задержании в Белоруссии авторов агентства, «выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии».

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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