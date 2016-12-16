Захарова предложила Обаме извиниться перед Януковичем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила действующему президенту США Бараку Обаме извиниться перед экс-президентом Украины Виктор Януковичем после своих слов о недопустимости вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Так Захарова отреагировала на слова Обамы о необходимости принимать меры, если правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность выборов в США.

- Может, он и перед Януковичем извинится заодно? - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

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Персоны: Барак Обама
Организации: МИД
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