Захарова предложила Обаме извиниться перед Януковичем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила действующему президенту США Бараку Обаме извиниться перед экс-президентом Украины Виктор Януковичем после своих слов о недопустимости вмешательства во внутренние дела иностранных государств.
Так Захарова отреагировала на слова Обамы о необходимости принимать меры, если правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность выборов в США.
- Может, он и перед Януковичем извинится заодно? - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Следующая новость Путину понравилось саке «Восточная красавица»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии