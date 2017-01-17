Захарова предложила надпись над входом в кабинет президента США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала замечание госсекретаря США Джона Керри в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

- Откровенно говоря, думаю, что неуместно для избранного президента Соединенных Штатов таким прямолинейным образом вмешиваться в политику других стран, –сказал Керри, комментируя заявление Трампа с критикой миграционной политики Германии.

В ответ на высказывание Керри, Захарова отметила, в Вашингтоне слишком поздно сформулировали данную мысль, которую надо было адресовать действующему американскому главе Бараку Обаме, а до этого Биллу Клинтону и обоим Джорджам Бушам.

- Мир смог бы избежать стольких бед! Возможно, настало время увековечить эти мудрейшие слова на входе в Овальный кабинет, чтобы каждый избранный президент США и через сто лет начинал свой день именно с них? – написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени, сообщает «Федерал пресс».

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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