Захарова предложила дать Трампу шанс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с тем, что сегодня российско-американские отношения находятся на низком уровне и предложила дать шанс президенту США Дональду Трампу.
«Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс», - цитирует ее интервью Yahoo Global News РИА «Новости».
Что касается ухудшение отношений между двумя странами, то, по мнению Захаровой, к этому привела политика предыдущего президента США Барака Обамы. Она подчеркнула, что Москва не сделала ничего для ухудшения отношений и заинтересована в их развитии.
Следующая новость Венесуэла намерена покинуть ОАГ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии