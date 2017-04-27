Захарова предложила дать Трампу шанс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с тем, что сегодня российско-американские отношения находятся на низком уровне и предложила дать шанс президенту США Дональду Трампу.

«Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс», - цитирует ее интервью Yahoo Global News РИА «Новости».

Что касается ухудшение отношений между двумя странами, то, по мнению Захаровой, к этому привела политика предыдущего президента США Барака Обамы. Она подчеркнула, что Москва не сделала ничего для ухудшения отношений и заинтересована в их развитии.