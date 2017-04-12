Захарова посоветовала Тиллерсону оставить ультиматумы при себе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала госсекретарю США Рексу Тиллерсону оставить свои ультиматумы при себе.

Она также отметила, что ездить в Москву с ультиматумами бесполезно и контрпродуктивно.

«Кажется, все давно уже поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно. Это просто контрпродуктивно», – сказала Захарова.

Ранее Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада и президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, сообщает «Экономика сегодня».