Захарова посмеялась над обвинениями России в обстреле консульства Польши на Украине

Заявления официальных лиц в Киеве и Варшаве о том, что ночной обстрел здания генерального консульства Польши в украинском Луцке является провокацией со стороны Москвы, вызвали восхищение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков», — цитирует RT запись, сделанную Захаровой на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее украинский посол в Варшаве Андрей Дещица заявил, что обстрел здания консульства из гранатометов организовали российские спецслужбы, чтобы испортить отношения между Польшей и Украиной.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что обстрел в украинском Луцке может быть провокацией со стороны Москвы.

- Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины, — заявил Солох журналистам.