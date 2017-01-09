Захарова поиздевалась над докладом спецслужб США о «русских хакерах»

Доклад спецслужб США о якобы имевшей место причастности «русских хакеров» к взлому серверов предвыборного штаба Хиллари Клинтон вызвал ироническую реакцию у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой в фейсбуке.

Ранее разведка США опубликовала несекретную часть доклада о действиях российских хакеров с целью повлиять на президентские выборы в США. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения Демократической партии США были переданы организации Wikileaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0. Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшим ГРУ).

Какие-либо доказательства этого в документе не приведены.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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