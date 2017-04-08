Захарова подготовит вопросы госсекретарю США из-за обстрела сирийской базы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подготовит вопросы госсекретарю США Рексу Тиллерсону во время его визита в Россию.

Дипломат подчеркнула: «Приедет госсекретарь США, послушаем, что скажет, зададим вопросы». Захарова добавила, что «нужно относиться с пониманием тех процессов, которые происходят там, при этом абсолютно четко подчеркивать недопустимостью для нас подобных акций».

Сирийская база Шайрат в ночь на пятницу подверглась ударам крылатыми ракетами США. В результате обстрела семь человек погибли, уничтожено несколько объектов инфраструктуры, отмечают «Известия».