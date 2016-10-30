Захарова поблагодарила польских добровольцев за восстановление памятников воинов

Во время встречи в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность председателю польского военно-патриотического объединения Ежи Тыца за работу, которую он проделывает по восстановлению памятников советским воинам.

- Это уникальные люди, это не просто наши польские друзья, а братья, которые знают и любят нашу общую историю и берегут ее для нас в Польше. Это то, что делает людей по- настоящему братьями, по-настоящему родными, - цитирует Захарову ТАСС.

Глава департамента информации и печати МИД РФ подчеркнула также, что не соответствует действительности мнение, будто в России не знают и не хотят знать общей с Польшей истории.

- То, что делает Ежи и его соратники, это как раз преодоление этого незнания, этой исторической дремучести, это работа с настоящими фактами, которые невозможно фальсифицировать, невозможно не видеть, - сказала Захарова. - Поэтому огромное спасибо вам за то, что вы делаете.