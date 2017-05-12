Захарова ответила заговорившей по-русски американской телеведущей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила американской телеведущей Джули Рогински, которая решила учить русский язык в ожидании «хозяев» из Москвы.

«И это Лавров даже в Фергюсон не заезжал!», - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Рогински в своей программе произнесла фразу на русском языке, отметив, что Россия с каждым днем постепенно захватывает правительство США.