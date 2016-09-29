Захарова ответила на предупреждения США о возможных терактах в России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предупреждение Госдепа США о том, что конфликт в Сирии может привести к атакам на российские города.
– А вам не кажется, что подобное чревовещание про "трупы в мешках", "теракты в российских городах" и "потери самолетов" больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата? – написала Захарова на своей странице в фейсбуке. Она также напомнила, что Вашингтон до сих пор не в состоянии размежевать оппозицию в Сирии, сообщает РИА "Новости".
Ранее официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что Россия в Сирии продолжит терять ресурсы, в том числе и людей. Российские дипломаты считают это заявление "эмоциональным срывом".
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