Захарова отметила мешающую добрым отношениям с Польшей предвзятость Варшавы

Варшава относится к Москве предвзято, и это мешает налаживанию сотрудничества между двумя странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высказываниях главы МИД Польши Витольда Ващиковского, который заявил, что для перезагрузки отношений Россия должна передать Польше все обломки разбившегося под Смоленском президентского самолета Леха Качиньского и отменить эмбарго на ввоз продуктов, Захарова иронично заметила: «Это все? Или это все на 16 ноября 2016 года?»

«Господин Ващиковский, проблема в том, что предъявляемый к России список каждый год меняется. Мы все время что-то Польше должны, и каждый раз что-то новое. Я напомню Вам, что, когда не было обломков и санкций, да и вообще не было никаких реальных проблем для «уважения и сотрудничества», все равно возникали некие «непреодолимые исторические разногласия», которые мешали Варшаве выстраивать добрососедские отношения с Россией», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой фейсбуке.

«Уважение и сотрудничество – вещи хорошие. Но, в данном случае, их никто не «ждет». Потому что сами они не появятся. Нужно работать. И мы готовы. Правда, каждый раз благие намерения разбиваются о вечно предвзятое отношение Варшавы к России. Согласитесь, без реализма все остальное так и останется иллюзией», - отметила глава департамента информации и печати МИД РФ.

По словам Захаровой, непонятно, с какой целью Польша с такой настойчивостью требует выдать ей все обломки самолета, потерпевшего крушение под Смоленском.

«Кстати, а зачем польские власти требуют обломки самолета? С какой целью? Единственной или их несколько? Согласитесь, вопрос закономерный, учитывая, что в Польше следствие то завершается, то снова возобновляется в зависимости от политической конъюнктуры. И не надо скрывать от польской общественности тот факт, что обломки всегда были и есть доступны для польских следователей, прокуроров и так далее. Пожалуйста, если чувствуете в этом необходимость, сообщайте, приезжайте, работайте – ведь никто не мешает (раньше так и было и не один раз)», - подчеркнула Захарова.