Захарова опровергла слухи о своей экстренной госпитализации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла распространенную СМИ информацию об экстренной госпитализации.

«У меня насморк и кашель были, а также под конец года прохожу диспансеризацию, положенную как госслужащей», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой на странице в социальной сети Facebook.

Глава департамента информации и печати МИД РФ поблагодарила выразивших сочувствие пользователей.

«Получаю сейчас сотни звонков с предложением о помощи и поддержке. Ребята, спасибо, но пока рано, - сообщила Захарова.