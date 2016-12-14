Захарова опровергла слухи о своей экстренной госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла распространенную СМИ информацию об экстренной госпитализации.
«У меня насморк и кашель были, а также под конец года прохожу диспансеризацию, положенную как госслужащей», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой на странице в социальной сети Facebook.
Глава департамента информации и печати МИД РФ поблагодарила выразивших сочувствие пользователей.
«Получаю сейчас сотни звонков с предложением о помощи и поддержке. Ребята, спасибо, но пока рано, - сообщила Захарова.
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