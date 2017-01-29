Захарова объявила конкурс карикатур на главу МИД Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объявляет конкурс на лучшую карикатуру на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Захарова объявила, что конкурс называется "Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин". Дипломат добавила, что победитель получит приз, сообщает РИА "Новости".

Ранее СМИ заявили, что Борис Джонсон негодует из-за приглашения Захаровой в Палату общин на официальный прием.