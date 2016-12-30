Захарова обвинила западные СМИ в распространении ложной информации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ распространяют недостоверную информацию, ссылаясь при этом на американские официальные источники.
На своей странице в Facebook она пояснила, что речь идет о телеканале CNN, который ранее сообщил о якобы закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США.
«Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», - написала Захарова.
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