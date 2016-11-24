Захарова обвинила постпреда США в ООН Саманту Пауэр в полной некомпетентности

Постоянный представитель США Саманта Пауэр продемонстрировала всему миру свою полную некомпетентность в политических вопросах, когда обвинила бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в преступлениях против человечности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Думаю, что ни один человек на этом свете никогда не скажет, что бывший президент Сербии – это фигура однозначная. Но, простите, госпожа Саманта Пауэр, вы хотя бы имеете представление о судебном процессе в отношении Слободана Милошевича? Вы настолько не понимаете того, чем занимаетесь, что приводите в качестве международного правового акта ситуацию с судебным процессом над Милошевичем в качестве образца? – цитирует Захарову ТАСС.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства напомнила, что дело Милошевича так и не было завершено, а «умерло вместе с ним», соответственно суд так и не вынес по нему вердикт.

- Вы хотите сказать, что всех людей, которые неугодны Вашингтону, постигнет такая же судьба, и они будут так же умирать, не дождавшись суда? - задала вопрос Захарова.

По мнению Захаровой, дипломат, представляющий страну в ООН, обязан «владеть матчастью».

- После таких заявлений относительно Слободана Милошевича и приведения в пример суда над ним, над вами, Саманта Пауэр, весь мир уже начинает смеяться, - заявила официальный представитель МИД РФ, посоветовав Пауэр «сначала рассказать в СБ ООН о судьбе тюрьмы Гуантанамо, а потом уже заботиться о сирийцах, говорить о России и Милошевиче».

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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