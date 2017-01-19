Захарова обвинила администрацию Обамы в умышленном усложнении жизни Трампу

На протяжении всего переходного периода уходящая администрация президента США Барака Обамы делала все возможное для того, чтобы усложнить жизнь будущему главе Белого дома Дональду Трампу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, русофобская истерика стала нагнетаться в США еще в преддверии президентских выборов.

- Еще прошлым летом Белым домом в СМИ были брошены бездоказательные обвинения о вмешательстве России в предвыборную кампанию и информация о якобы наличии русских хакеров. Спецслужбы заставили общественность «вариться» в информационной компиляции из псевдофактов. После голосования 8 ноября, мне кажется, администрация Барака Обамы в принципе перестала себя контролировать, было ощущение, что на нас пытаются сорвать всю злобу, - цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат выразила мнение, что поражение Хиллари Клинтон нужно было как-то оправдать, и Россию обвинили в том, чего она не совершала.

Официальный представитель МИД предположила, что ложь про кибервзломы и якобы вмешательство Москвы в выборы распространялась администрацией Обамы специально для того, «чтобы оправдаться перед многочисленными спонсорами кампании демократов».

- Кампания была не просто дорогой, а одной из самой дорогих в истории президентских гонок. Мало того, вы помните, что СМИ не оставляли у людей сомнения в том, что может победить какой-либо другой кандидат, а не Хилари Клинтон. Все это делалось, в том числе, чтобы привлечь как можно больше средств, - подчеркнула Захарова.